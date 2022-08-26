"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото

"І хай мене пронизують кинджали,
До тебе я летітиму завжди!
На тілі в тебе можуть бути шрами,
А в серці – світло, що зруйнує всі мости!" – подписана четверостишием публикация.
"Важлива" – фотопроект о женской красоте и равных возможностях. Он был основан в 2018 году.
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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.