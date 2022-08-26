"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото

"І хай мене пронизують кинджали,

До тебе я летітиму завжди!

На тілі в тебе можуть бути шрами,

А в серці – світло, що зруйнує всі мости!" – подписана четверостишием публикация.

"Важлива" – фотопроект о женской красоте и равных возможностях. Он был основан в 2018 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Photographer Katherine Karpenko•Kyiv•Ukraine (@kriuchkova_katherine)