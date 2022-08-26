  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео

Дан Балан: Сегодня я выпускаю свою первую песню на румынском за 14 лет Фото: danbalan / Instagram

Ранее эта композиция под названием "Любовь, как в песнях" звучала на русском языке – премьера этой песни состоялась в ноябре 2021 года. В настоящее время видео недоступно к просмотру.

"Сегодня я выпускаю свою первую песню на румынском за 14 лет. Я рад вернуться домой", – написал певец.

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Видео: Dan Balan / YouTube