  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео

Ранее эта композиция под названием "Любовь, как в песнях" звучала на русском языке – премьера этой песни состоялась в ноябре 2021 года. В настоящее время видео недоступно к просмотру.
"Сегодня я выпускаю свою первую песню на румынском за 14 лет. Я рад вернуться домой", – написал певец.
Дан Балан родился в 1979 году в Кишиневе. В прошлом он – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".
27 февраля 2022 года, спустя три дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец опубликовал в Instagram изображение украинского флага. "Господи, спаси Украину. Всем сердцем с вами", – написал тогда артист. Этот пост является последней публикацией на странице знаменитости на данный момент.