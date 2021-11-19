  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви

Дан Балан написал музыку и слова к новой композиции, а также выступил в качестве режиссера клипа Фото: danbalan / Instagram

По сюжету, пожилая пара едет в автомобиле, включает музыку и погружается в воспоминания о том, какими они были в молодости.

Дан Балан написал музыку и слова к новой композиции, а также выступил в качестве режиссера клипа.

"Столько счастья в этом клипе, легкости, свободы. Спасибо за такие эмоции", – оценили новую работу артиста поклонники.

"Очень трогательная история. И как красиво снято", – написали подписчики.

"Пусть у каждого случится такая история любви", – прокомментировали ролик фолловеры.

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Видео: Dan Balan / YouTube