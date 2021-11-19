  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви

По сюжету, пожилая пара едет в автомобиле, включает музыку и погружается в воспоминания о том, какими они были в молодости.
Дан Балан написал музыку и слова к новой композиции, а также выступил в качестве режиссера клипа.
"Столько счастья в этом клипе, легкости, свободы. Спасибо за такие эмоции", – оценили новую работу артиста поклонники.
"Очень трогательная история. И как красиво снято", – написали подписчики.
"Пусть у каждого случится такая история любви", – прокомментировали ролик фолловеры.
Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".