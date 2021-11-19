Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
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"Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви

 
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Дан Балан написал музыку и слова к новой композиции, а также выступил в качестве режиссера клипа
Дан Балан написал музыку и слова к новой композиции, а также выступил в качестве режиссера клипа
Фото: danbalan / Instagram

Молдавский певец Дан Балан 19 ноября на своем канале в YouTube презентовал видеоработу на новую песню "Любовь как в песнях".

По сюжету, пожилая пара едет в автомобиле, включает музыку и погружается в воспоминания о том, какими они были в молодости.

Дан Балан написал музыку и слова к новой композиции, а также выступил в качестве режиссера клипа.

"Столько счастья в этом клипе, легкости, свободы. Спасибо за такие эмоции", – оценили новую работу артиста поклонники.

"Очень трогательная история. И как красиво снято", – написали подписчики.

"Пусть у каждого случится такая история любви", – прокомментировали ролик фолловеры.

ВИДЕО
Видео: Dan Balan / YouTube
Контекст:

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".

Теги: видео, любовь, клип, Дан Балан
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