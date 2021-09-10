"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва

Певец запечатлен на фоне моря.

"А разве время существует?" – спросил он.

"Живой!" – прокомментировала подписчица kidyarova_renata.

"Папочка вернулся", – написала fantina_anddan.

Предыдущий пост в Instagram Дан Балан публиковал 16 августа. На нем он запечатлен плавающим в море.

Контекст:

Дан Балан родился 6 февраля 1979 года в Кишиневе. В дискографии певца три студийных альбома.

В девятом и 10-м сезонах шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан занимал кресло судьи. Зрители шоу предполагали, что у него роман с коллегой по шоу, украинской пвицей Тиной Кароль. В сети была создана фан-страница пары под названием "ДанТина".

В мае 2021 года в сети было опубликовано видео выступления продюсера шоу "Голос країни" на "1+1" Владимира Завадюка, во время которого он заявил, что романтические отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга. "История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале "1+1". Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется", – заявил тогда Завадюк.

Вскоре после этого он заявил, что не совсем удачно подобрал слова и выразил всего лишь свое видение ситуации.