"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва

Певец запечатлен на фоне моря.
"А разве время существует?" – спросил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Живой!" – прокомментировала подписчица kidyarova_renata.
"Папочка вернулся", – написала fantina_anddan.
Предыдущий пост в Instagram Дан Балан публиковал 16 августа. На нем он запечатлен плавающим в море.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дан Балан родился 6 февраля 1979 года в Кишиневе. В дискографии певца три студийных альбома.
В девятом и 10-м сезонах шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан занимал кресло судьи. Зрители шоу предполагали, что у него роман с коллегой по шоу, украинской пвицей Тиной Кароль. В сети была создана фан-страница пары под названием "ДанТина".
В мае 2021 года в сети было опубликовано видео выступления продюсера шоу "Голос країни" на "1+1" Владимира Завадюка, во время которого он заявил, что романтические отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга. "История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале "1+1". Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется", – заявил тогда Завадюк.
Вскоре после этого он заявил, что не совсем удачно подобрал слова и выразил всего лишь свое видение ситуации.