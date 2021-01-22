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22 января, 2021
 
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"Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео

Молдавский певец Дан Балан 22 января на своем канале в YouTube презентовал видеоработу на композицию "Дышат о любви", которую спел в дуэте со своей экс-подопечной по проекту "Голос країни 10" на "1+1" певицей Indi (Индирой Эдильбаевой). "Мы реально строили космос в павильоне. Там планета моя. Философия клипа: я – Маленький принц, приходит Indi-цветок, и расцветает моя планета", – рассказал он 18 декабря в комментарии YouTube-каналу NRJ Ukraine. Премьера трека состоялась в конце прошлого года. В живом исполнении композиция впервые прозвучала 29 ноября в прямом эфире суперфинала шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

 
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Балан: Философия клипа: я --- Маленький принц, приходит Indi-цветок, и расцветает моя планета
Балан: Философия клипа: я --- Маленький принц, приходит Indi-цветок, и расцветает моя планета
Фото: danbalan / Instagram

видео

Аудио: Dan Balan / YouTube
Теги: видео, Голос країни, клип, Дан Балан
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