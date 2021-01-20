Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера

Молдавский певец Дан Балан объявил дату премьеры клипа на новую композицию "Дышат о любви", релиз которой состоялся в конце 2020 года.

Дан Балан записал композицию со своей экс-подопечной по проекту "Голос країни" певицей Indi Фото: danbalan / Instagram

Премьера клипа на песню "Дышат о любви", которую молдавский певец Дан Балан спел дуэтом со своей экс-подопечной по проекту "Голос країни 10" на "1+1" певицей Indi (Индирой Эдильбаевой), запланирована на 22 января. Об этом певец сообщил 20 января в Instagram.

"Премьера клипа "Дышат о любви" уже в эту пятницу", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dan Balan (@danbalan)

В Instagram Storie артист поделился снимком, который был сделан во время съемок клипа.

"Съемки клипа на другой планете", – подписал он публикацию.

Скриншот: danbalan / Instagram

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".

Премьера дуэтной песни "Дышат о любви" состоялась 18 декабря 2020 года.