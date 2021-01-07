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07 января, 2021
 
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"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда

Молдавский певец Дан Балан поздравил подписчиков с Рождеством.

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Дан Балан: С Рождеством!
Дан Балан: С Рождеством!
Фото: danbalan / Instagram

Молдавский певец Дан Балан 7 января в Instagram обнародовал снимок, на котором его лицо запечатлено крупным планом.

Певец позирует в кадре в теплой одежде, прикасаясь носом к куску льда.

"В этот чудесный день размораживаем все улыбки. С Рождеством!" – подписал он снимок.

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".

Теги: Рождество, Дан Балан, певец
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