"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда

Молдавский певец Дан Балан поздравил подписчиков с Рождеством.

Молдавский певец Дан Балан 7 января в Instagram обнародовал снимок, на котором его лицо запечатлено крупным планом.

Певец позирует в кадре в теплой одежде, прикасаясь носом к куску льда.

"В этот чудесный день размораживаем все улыбки. С Рождеством!" – подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".