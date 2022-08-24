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24 августа, 2022
 
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"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам

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Людмила Балан: Хай синє небо й жовте поле
Людмила Балан: Хай синє небо й жовте поле
Фото: ludmilabalan_tantiludmila / Instagram

Мать молдавского артиста Дана Балана, который до полномасштабного вторжения РФ жил и работал в Украине, молдавская певица и ведущая Людмила Балан 23 августа в Instagram поздравила украинцев с Днем государственного флага Украины.

"Хай синє небо й жовте поле
В душі у кожного живуть,
Хай оминає горе,
Хай крила незалежності ростуть", – написала она.

"Искренняя благодарность вам, Людмила. А как там Данчик? Любим его и сильно ждем от него весточку", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Дан Балан родился в 1979 году в Кишиневе. В прошлом он – тренер украинского вокального проекта "Голос країни".  

27 февраля 2022 года, спустя три дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец опубликовал в Instagram изображение украинского флага. "Господи, спаси Украину. Всем сердцем с вами", – написал тогда артист. Этот пост является последней публикацией на странице знаменитости на данный момент. 

Мать певца обнародовала в Instagram заявление в поддержку украинцев 2 марта. 

Теги: Молдова, День флага, война России против Украины, Дан Балан, Людмила Балан
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