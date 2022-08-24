"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам

"Хай синє небо й жовте поле

В душі у кожного живуть,

Хай оминає горе,

Хай крила незалежності ростуть", – написала она.

"Искренняя благодарность вам, Людмила. А как там Данчик? Любим его и сильно ждем от него весточку", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ludmila Balan (@ludmilabalan_tantiludmila)