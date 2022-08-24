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24 августа, 2022
 
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"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео

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Тина Кароль: Мы сильны, мы объединены, победа за нами!
Тина Кароль: Мы сильны, мы объединены, победа за нами!
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль была замечена в городе Владимир-Волынский, расположенном в Волынской области. Об этом 23 августа на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Андрей Гудим.

Он назвал встречу с артисткой "самой неожиданной" и попросил певицу обратиться к жителям города со словами поддержки.

"Меня буквально перехватили по дороге, я с удовольствием остановилась, чтобы поздравить всех жителей общины. Мы сильны, мы объединены, победа за нами! Я желаю мирного неба над головой, нашим детям – покоя, женщинам – красоты, мужчинам – мужества!"  сказала артистка. 

https://www.facebook.com/andrey.hudum/videos/5136054336523584/

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Певица в начале июля приезжала в Украину.

Теги: Украина, Волынь, Тина Кароль
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