"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео

Тина Кароль: Мы сильны, мы объединены, победа за нами! Фото: Тіна Кароль / Facebook

Он назвал встречу с артисткой "самой неожиданной" и попросил певицу обратиться к жителям города со словами поддержки.

"Меня буквально перехватили по дороге, я с удовольствием остановилась, чтобы поздравить всех жителей общины. Мы сильны, мы объединены, победа за нами! Я желаю мирного неба над головой, нашим детям – покоя, женщинам – красоты, мужчинам – мужества!" – сказала артистка.