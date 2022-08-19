Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото

"Первый close up за время войны. Сделано случайно", – подписала снимки артиста.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта в Варшаве приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая певица посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и Великобритании.