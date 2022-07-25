Тина Кароль показала совместное фото с сыном

Артистка отметила, что находится в Париже (Франция).

На фото она позирует, сидя на подоконнике напротив сына, который работает за ноутбуком.

"Свобода. Вера. Дети. Будущее. Счастье. Мечта. Язык. Украина", – подписала она публикацию.

Контекст:

Вениамин (2008) – единственный сын Тины Кароль. Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта в Варшаве приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая певица посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и Великобритании.

В начале июля артистка сообщила, что вернулась в Украину.