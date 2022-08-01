"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке

"Ах, наскандалила, – написала Тина Кароль. – Это любовь".

Контекст:

"Скандал" – вторая русскоязычная песня из репертуара украинских артистов, которую Цибульская перевела на украинский язык.

Ранее она показала, как звучит на украинском языке хит украинской артистки Насти Каменских "Красное вино". Каменских не отреагировала на публикацию.

Песню "Скандал" на русском языке Тина Кароль презентовала в феврале 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка заявила, что выступающие за границей с благотворительными концертами украинские коллеги не должны петь на русском языке.