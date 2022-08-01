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01 августа, 2022
 
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"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке

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Тина Кароль о песне "Скандал" в исполнении Цибульской: Это любовь
Тина Кароль о песне "Скандал" в исполнении Цибульской: Это любовь
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 31 июля в Instagram Stories отреагировала на ролик своей коллеги Ольги Цибульской, в котором она исполнила русскоязычную песню из ее репертуара "Скандал" на украинском языке.

"Ах, наскандалила, – написала Тина Кароль. – Это любовь". 

Скриншот: tina_karol / Instagram
Скриншот: tina_karol / Instagram

Контекст:

"Скандал" – вторая русскоязычная песня из репертуара украинских артистов, которую Цибульская перевела на украинский язык.

Ранее она показала, как звучит на украинском языке хит украинской артистки Насти Каменских "Красное вино". Каменских не отреагировала на публикацию.

Песню "Скандал" на русском языке Тина Кароль презентовала в феврале 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка заявила, что выступающие за границей с благотворительными концертами украинские коллеги не должны петь на русском языке.

Теги: Тина Кароль, Ольга Цибульская, песня
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