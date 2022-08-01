Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео

Фрагмент своего выступления певица разместила в Instagram.

Во время концерта, пишет издание, Лопес исполнила песни On The Floor, If You Had My Love, Dance Again и другие.

Организаторам удалось собрать от продажи билетов и благотворительных лотов около $8 млн в поддержку украинцев, которые пострадали от войны.

Гостями мероприятия стали американские актеры Джаред Лето, Леонардо ДиКаприо и другие.

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Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.