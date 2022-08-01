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01 августа, 2022
 
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Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео

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Лопес исполнила песни On The Floor, If You Had My Love, Dance Again и другие
Лопес исполнила песни On The Floor, If You Had My Love, Dance Again и другие
Фото: ЕРА

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 30 июля приняла участие в концерте LuisaViaRoma, который состоялся под патронатом ЮНИСЕФ в Италии в поддержку Украины. Об этом 31 июля сообщило издание Daily Mail.

Фрагмент своего выступления певица разместила в Instagram. 

Во время концерта, пишет издание, Лопес исполнила песни On The Floor, If You Had My Love, Dance Again и другие.

Организаторам удалось собрать от продажи билетов и благотворительных лотов около $8 млн в поддержку украинцев, которые пострадали от войны.

Гостями мероприятия стали американские актеры Джаред Лето, Леонардо ДиКаприо и другие. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

Теги: Италия, Джаред Лето, ЮНИСЕФ, благотворительность, Дженнифер Лопес, война России против Украины, Леонардо ДиКаприо
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