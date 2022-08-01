"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко

"Встречи, которые вдохновляют", – подписала снимок Сумская.

"Красивые и неповторимые", – восхитились подписчики.

"Талантливые и красивые женщины", – оценили фото фолловеры.

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области. В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).