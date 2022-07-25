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25 июля, 2022
 
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Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань

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Сумская: Не верится, что все это происходит с Таисией
Сумская: Не верится, что все это происходит с Таисией
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская в эфире канала Freedom высказалась о замалчивающей войну украинской певице Таисии Повалий. Запись интервью также опубликована на YouTube-канале проекта "Гроші".

Ведущие канала, обсуждая позицию Повалий, показали в эфире запись ее выступления 14 июля на "Славянском базаре" в Беларуси, который проходил под патронатом Александра Лукашенко, называющего себя президентом этой страны.

Утром в этот же день российские оккупанты обстреляли центр Винницы ракетами. В результате этого теракта погибло 26 человек.

Беларусь непосредственно не принимает участие в российско-украинской войне, но с ее территории российские оккупанты обстреливают мирные украинские города.

"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она сожгла мосты. Вот есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", – отреагировала на ролик Сумская.

ВИДЕО
Видео: ГРОШІ / YouTube
Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.

Теги: Беларусь, Таисия Повалий, война России против Украины, Ольга Сумская
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