  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань

Сумская: Не верится, что все это происходит с Таисией Фото: Ольга Сумська / Facebook

Ведущие канала, обсуждая позицию Повалий, показали в эфире запись ее выступления 14 июля на "Славянском базаре" в Беларуси, который проходил под патронатом Александра Лукашенко, называющего себя президентом этой страны.

Утром в этот же день российские оккупанты обстреляли центр Винницы ракетами. В результате этого теракта погибло 26 человек.

Беларусь непосредственно не принимает участие в российско-украинской войне, но с ее территории российские оккупанты обстреливают мирные украинские города.

"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она сожгла мосты. Вот есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", – отреагировала на ролик Сумская.

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Видео: ГРОШІ / YouTube