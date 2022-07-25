  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань

Ведущие канала, обсуждая позицию Повалий, показали в эфире запись ее выступления 14 июля на "Славянском базаре" в Беларуси, который проходил под патронатом Александра Лукашенко, называющего себя президентом этой страны.
Утром в этот же день российские оккупанты обстреляли центр Винницы ракетами. В результате этого теракта погибло 26 человек.
Беларусь непосредственно не принимает участие в российско-украинской войне, но с ее территории российские оккупанты обстреливают мирные украинские города.
"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она сожгла мосты. Вот есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", – отреагировала на ролик Сумская.
Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.
9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.