"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди

"Для меня главное – чувствовать себя уверенно в своей коже, несмотря ни на что. Вот почему для меня было так важно работать с лучшими химиками в ведущих лабораториях, чтобы предоставить вам формулу, которая могла бы делать именно это и давать реальные результаты. Это серьезно сексуальная наука", – написала актриса, подразумевая свой новый крем для тела, который сейчас рекламирует.

"Вау, посмотрите на это тело", – оценили фото поклонники.

"Высший сорт", – написали фолловеры.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.