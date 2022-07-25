Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео

Издание "ГОРДОН" собрало подборку упражнений, которые помогают Лопес оставаться в форме.
Одно из таких упражнений называется "прогулки утконоса". О нем на своей странице в Instagram рассказал личный тренер певицы Дэвид Кирш еще в августе 2017 года.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Еще одно эффективное упражнение в арсенале Лопес – поднимание туловища из положения лежа с мячом в руках.
В интервью изданию Vogue в ноябре 2021 года тренер актрисы рассказал, что его звездная клиентка тщательно выполняет не только подобранные для нее упражнения, но с такой же скрупулезностью относится к питанию и режиму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Во время отношений с американским бейсболистом Алексом Родригесом Лопес часто устраивала парные тренировки. Бывшие возлюбленные вместе посещали тренажерный зал, а также занималась спортом во дворе собственного дома.
Так, в мае 2021 года Родригес опубликовал видео, в котором Лопес отжималась, бегала, а также работала с гантелями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В другом ролике экс-возлюбленные были запечатлены во время посещения тренажерного зала. Актриса демонстрировала на камеру силовые упражнения на тренажерах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.