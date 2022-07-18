"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией

Издание Harpers Bazaar пишет, что Лопес мечтала взять фамилию Аффлека еще 20 лет назад, когда они впервые обручились в 2002 году и готовились к свадьбе, которая не состоялась.
Ни Лопес, ни Аффлек до сих пор не комментировали причины, по которым отменили в 2003 году свою свадьбу за несколько дней до церемонии. В прессе тогда пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
Пользователи Twitter после свадьбы Лопес растиражировали в сети фрагмент архивного видео, снятого в Ванкувере в 2003 году в их тогда общем доме с Аффлеком. Отвечая на вопрос журналиста о том, какая у нее будет фамилия после регистрации брака с актером, она заявила, что станет Дженнифер Аффлек.
April 9, 2022
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.
17 июля Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым.
С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.
В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях.15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.
С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).