"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией

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Издание Harpers Bazaar пишет, что Лопес мечтала взять фамилию Аффлека еще 20 лет назад, когда они впервые обручились в 2002 году и готовились к свадьбе, которая не состоялась.

Ни Лопес, ни Аффлек до сих пор не комментировали причины, по которым отменили в 2003 году свою свадьбу за несколько дней до церемонии. В прессе тогда пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Пользователи Twitter после свадьбы Лопес растиражировали в сети фрагмент архивного видео, снятого в Ванкувере в 2003 году в их тогда общем доме с Аффлеком. Отвечая на вопрос журналиста о том, какая у нее будет фамилия после регистрации брака с актером, она заявила, что станет Дженнифер Аффлек.



