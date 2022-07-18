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18 июля, 2022
 
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"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией

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Лопес и Аффлек поженились 17 июля
Лопес и Аффлек поженились 17 июля
Фото: robzangardi / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес после регистрации брака с американским актером Беном Аффлеком сменила фамилию – свой первый пост на своей официальном сайте On the JLo в статусе жены она подписала как миссис Дженнифер Линн Аффлек.

Скриншот: onthejlo
Скриншот: onthejlo

Издание Harpers Bazaar пишет, что Лопес мечтала взять фамилию Аффлека еще 20 лет назад, когда они впервые обручились в 2002 году и готовились к свадьбе, которая не состоялась. 

Ни Лопес, ни Аффлек до сих пор не комментировали причины, по которым отменили в 2003 году свою свадьбу за несколько дней до церемонии. В прессе тогда пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Пользователи Twitter после свадьбы Лопес растиражировали в сети фрагмент архивного видео, снятого в Ванкувере в 2003 году в их тогда общем доме с Аффлеком. Отвечая на вопрос журналиста о том, какая у нее будет фамилия после регистрации брака с актером, она заявила, что станет Дженнифер Аффлек.


Контекст:

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым.

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила датуспровоцировав слухи о проблемах в отношениях.15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).

Теги: свадьба, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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