Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
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Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото

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В июле 2021 года Лопес подтвердила, что возобновила отношения с Аффлеком
В июле 2021 года Лопес подтвердила, что возобновила отношения с Аффлеком
Фото: ЕРА

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес тайно вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Свадебными снимками знаменитость поделилась на своем официальном сайте On the JLo.

Таблоид People пишет, что в публикации на своем сайте певица назвала свою свадьбу в Лас-Вегасе с Аффлеком лучшей из возможных, а также отметила, что ждала этого момента 20 лет.

Свадебные фото Лопес и Аффлека на своей странице в Instagram также разместил стилист актрисы Роб Зангарди.

"Лучшая история любви", – подписал он публикацию.

Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

Для каждого из них этот брак стал вторым.

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила датуспровоцировав слухи о проблемах в отношениях.15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).

Теги: свадьба, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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