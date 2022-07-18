Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото

В июле 2021 года Лопес подтвердила, что возобновила отношения с Аффлеком Фото: ЕРА

Таблоид People пишет, что в публикации на своем сайте певица назвала свою свадьбу в Лас-Вегасе с Аффлеком лучшей из возможных, а также отметила, что ждала этого момента 20 лет.

Свадебные фото Лопес и Аффлека на своей странице в Instagram также разместил стилист актрисы Роб Зангарди.

"Лучшая история любви", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rob Zangardi (@robzangardi)