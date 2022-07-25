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25 июля, 2022
 
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"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья

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Лопес: Всю заботу и внимание мы уделяем коже лица, но иногда пренебрегаем телом
Лопес: Всю заботу и внимание мы уделяем коже лица, но иногда пренебрегаем телом
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 24 июля, в свой день рождения, опубликовала видео, в котором представила ухаживающую косметику для тела своего именного бренда.

"Всю заботу и внимание мы уделяем коже лица, но иногда пренебрегаем телом. Для меня было важно создать процедуру ухода за кожей тела, чтобы удовлетворить ее особые и уникальные потребности, и мы начали с ягодиц!" – рассказала она.

В начале видео Лопес предстала без одежды и белья, а далее показала, как наносит бальзам на ягодицы.

Ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ.

"Вау! Горячо и красиво", – прокомментировал подписчик dancehubclub.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес зарегистрировала брак с актером Беном Аффлеком.

Теги: видео, Дженнифер Лопес, фигура, актриса, певица, грудь, белье, ролик, декольте, косметика, ягодицы
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