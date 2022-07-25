"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья

"Всю заботу и внимание мы уделяем коже лица, но иногда пренебрегаем телом. Для меня было важно создать процедуру ухода за кожей тела, чтобы удовлетворить ее особые и уникальные потребности, и мы начали с ягодиц!" – рассказала она.
В начале видео Лопес предстала без одежды и белья, а далее показала, как наносит бальзам на ягодицы.
Ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ.
"Вау! Горячо и красиво", – прокомментировал подписчик dancehubclub.
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес зарегистрировала брак с актером Беном Аффлеком.