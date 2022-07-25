"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья

Лопес: Всю заботу и внимание мы уделяем коже лица, но иногда пренебрегаем телом Фото: jlo / Instagram

"Всю заботу и внимание мы уделяем коже лица, но иногда пренебрегаем телом. Для меня было важно создать процедуру ухода за кожей тела, чтобы удовлетворить ее особые и уникальные потребности, и мы начали с ягодиц!" – рассказала она.

В начале видео Лопес предстала без одежды и белья, а далее показала, как наносит бальзам на ягодицы.

Ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ.

"Вау! Горячо и красиво", – прокомментировал подписчик dancehubclub.