"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка

Образ певицы в кадре дополнили ботинки на меху.

"Готовы к выходным? С пятницей!" – подписала она публикацию, которая собрала больше 1,4 млн лайков.

"Убиваешь нас", – прокомментировала фото eunoia_mari.

"Мне нужен огнетушитель", – написал helenharisson.

"Горячая мамочка", – отметил пользователь gabrycano.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".