Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка

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Дженнифер Лопес: Готовы к выходным? С пятницей!
Дженнифер Лопес: Готовы к выходным? С пятницей!
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 17 декабря на странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в белой майке и белых спортивных штанах, которые спустила до лобка.

Образ певицы в кадре дополнили ботинки на меху.

"Готовы к выходным? С пятницей!" – подписала она публикацию, которая собрала больше 1,4 млн лайков.

"Убиваешь нас", – прокомментировала фото eunoia_mari.

"Мне нужен огнетушитель", – написал helenharisson.

"Горячая мамочка", – отметил пользователь gabrycano.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица
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