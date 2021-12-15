"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь

В кадре образ 52-летней певицы дополнили два хвоста на голове.

"Выбери своего игрока", – подписал он публикацию, которая собрала около 12 тыс. лайков.

"Как ей может быть 50? Сногсшибательно", – написала lenkacabanka1.

"У нее должны быть часы, которые идут назад, или что-то в этом роде", – предположила hermizdaniel.

"Вау. Она выглядит на 20 лет!" – прокомментировала narinder22.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Appleton (@chrisappleton1)