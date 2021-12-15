Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2021
 
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"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь

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Крис Эпплтон известный звездный стилист
Крис Эпплтон – известный звездный стилист
Фото: chrisappleton1 / Instagram

Британский стилист и парикмахер Крис Эпплтон 14 декабря на своей странице в Instagram опубликовал серию фото американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, на которых она позирует на полу в платье мятного цвета, полностью обнажив ноги и засветив в декольте грудь.

В кадре образ 52-летней певицы дополнили два хвоста на голове.

"Выбери своего игрока", – подписал он публикацию, которая собрала около 12 тыс. лайков.

"Как ей может быть 50? Сногсшибательно", – написала lenkacabanka1.

"У нее должны быть часы, которые идут назад, или что-то в этом роде", – предположила hermizdaniel.

"Вау. Она выглядит на 20 лет!" – прокомментировала narinder22.

Контекст:

Крис Эпплтон – известный звездный стилист. В списке его клиентов значатся такие знаменитости, как американская модель Ким Кардашян, американские певицы Дженнифер Лопес и Кэти Перри, а также британские певицы Рита Ора и Дуа Липа.

Теги: Дженнифер Лопес, платье, Ким Кардашян, Кэти Перри, Рита Ора, мода и красота, певица, модель, Дуа Липа, грудь, декольте, ноги, стиль
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