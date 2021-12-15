"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь

В кадре образ 52-летней певицы дополнили два хвоста на голове.
"Выбери своего игрока", – подписал он публикацию, которая собрала около 12 тыс. лайков.
"Как ей может быть 50? Сногсшибательно", – написала lenkacabanka1.
"У нее должны быть часы, которые идут назад, или что-то в этом роде", – предположила hermizdaniel.
"Вау. Она выглядит на 20 лет!" – прокомментировала narinder22.
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Крис Эпплтон – известный звездный стилист. В списке его клиентов значатся такие знаменитости, как американская модель Ким Кардашян, американские певицы Дженнифер Лопес и Кэти Перри, а также британские певицы Рита Ора и Дуа Липа.