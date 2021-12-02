В сеть попали фото, как Аффлек и Лопес разгружали грузовик с продуктами

В публикации отмечается, что 49-летний Аффлек выполнял самую тяжелую работу – он носил на себе сразу по четыре мешка с рисом, каждый из которых весил больше 22 кг, а 52-летняя Лопес помогала разгружать пакеты с едой в обуви на шпильках.

Издание сообщает, что грузовик с продуктами был сфотографирован возле дома Аффлека в Пасифик Палисейдс – жилом районе Лос-Анжелеса. Также в объектив камер попали дочери и сын Аффлека – 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина, девятилетний Сэмюэл – и 13-летние близнецы Лопес – Макс и Эмма.

29 ноября фото пары, которая возобновила свой роман, были опубликованы на одной из фан-страниц Аффлека в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Affleck Everyday (@bendos_everyday)