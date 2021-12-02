Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2021
 
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В сеть попали фото, как Аффлек и Лопес разгружали грузовик с продуктами

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Летом 2021 года Аффлек и Лопес возобновили свой роман
Летом 2021 года Аффлек и Лопес возобновили свой роман
Фото: bendos_everyday / Instagram

Американский актер Бен Аффлек и американская актриса Дженнифер Лопес попали в объектив камер папарацци в минувшее воскресенье. Актеры приобрели продукты питания для благотворительности и самостоятельно разгружали грузовик. Об этом 29 ноября сообщил американский таблоид Page Six.

В публикации отмечается, что 49-летний Аффлек выполнял самую тяжелую работу – он носил на себе сразу по четыре мешка с рисом, каждый из которых весил больше 22 кг, а 52-летняя Лопес помогала разгружать пакеты с едой в обуви на шпильках.

Издание сообщает, что грузовик с продуктами был сфотографирован возле дома Аффлека в Пасифик Палисейдс – жилом районе Лос-Анжелеса. Также в объектив камер попали дочери и сын Аффлека – 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина, девятилетний Сэмюэл – и 13-летние близнецы Лопес – Макс и Эмма.

29 ноября фото пары, которая возобновила свой роман, были опубликованы на одной из фан-страниц Аффлека в Instagram.

Контекст:

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.

Теги: продукты, благотворительность, дети, актер, близнецы, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, актриса, грузовик
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