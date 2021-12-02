В сеть попали фото, как Аффлек и Лопес разгружали грузовик с продуктами

В публикации отмечается, что 49-летний Аффлек выполнял самую тяжелую работу – он носил на себе сразу по четыре мешка с рисом, каждый из которых весил больше 22 кг, а 52-летняя Лопес помогала разгружать пакеты с едой в обуви на шпильках.
Издание сообщает, что грузовик с продуктами был сфотографирован возле дома Аффлека в Пасифик Палисейдс – жилом районе Лос-Анжелеса. Также в объектив камер попали дочери и сын Аффлека – 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина, девятилетний Сэмюэл – и 13-летние близнецы Лопес – Макс и Эмма.
29 ноября фото пары, которая возобновила свой роман, были опубликованы на одной из фан-страниц Аффлека в Instagram.
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Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.