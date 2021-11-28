"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес

В статье отмечается, что 49-летний актер и 52-летняя певица направлялись в музыкальную студию в Лос-Анджелесе.

Как только фото попали на страницу издания в Instagram, под публикацией появилось больше 20 тыс. лайков. В комментариях подписчики отметили, что Аффлек кажется им несчастным и измученным.

"Он выглядит измученным! И за ней трудно угнаться!" – написал marlenaesq.

"Он выглядит несчастным", – оставил свой комментарий.

"Бен и Джен такие красивые вместе! Благословит их Бог", – прокомментировала gabiilopes_22.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared)