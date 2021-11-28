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28 ноября, 2021
 
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"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес

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Бена Аффлека и Дженнифер Лопес сфотографировали вместе в Лос-Анджелесе
Бена Аффлека и Дженнифер Лопес сфотографировали вместе в Лос-Анджелесе
Фото: news_zvezd / Instagram

Американский актер Бен Аффлек и американская певица и актриса Дженнифер Лопес попали в объектив камер папарацци в Лос-Анджелесе 27 ноября, сообщил таблоид Just Jared. Подписчики издания в Instagram неоднозначно отреагировали на новое появление пары, которая возобновила свои отношения.

В статье отмечается, что 49-летний актер и 52-летняя певица направлялись в музыкальную студию в Лос-Анджелесе.

Как только фото попали на страницу издания в Instagram, под публикацией появилось больше 20 тыс. лайков. В комментариях подписчики отметили, что Аффлек кажется им несчастным и измученным. 

"Он выглядит измученным! И за ней трудно угнаться!" – написал marlenaesq.

"Он выглядит несчастным", – оставил свой комментарий.

"Бен и Джен такие красивые вместе! Благословит их Бог", – прокомментировала gabiilopes_22.

Контекст:

Аффлек и Лопес объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.

Теги: актер, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, певица
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