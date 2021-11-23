"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж

"Я не знаю. Да, наверное. Ты меня знаешь, я романтик и всегда была романтиком, несмотря ни на что. Я до сих пор верю в счастье и благополучие на все 100%", – ответила Лопес журналистке Today Ходе Котб на вопрос, выйдет ли она когда-нибудь снова замуж.
52-летняя певица подчеркнула, что несмотря на популярность и известность, является таким же человеком, как и окружающие.
"Надо уметь посмеяться над собой и воспринимать все, как есть. Я точно такой же человек, как и все остальные. У меня были взлеты и падения, я делала ошибки, и я действительно горжусь тем, к чему сейчас пришла в своей жизни и кем я являюсь как человек, как мама и как артистка. Так что да, все в порядке, такое переживают все ", – призналась Лопес.
С 1997-го по 1998 год Лопес была замужем за официантом Оджани Ноа, а с 2001-го по 2002 год была женой танцора Криса Джадда.
В 2002 году Лопес и американский актер Бен Аффлек объявили о помолвке, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались.
Летом 2004 года Лопес вышла замуж за американского певца Марка Энтони. У пары родились близнецы – сын Макс и дочь Эмми (2008). Летом 2014 года Лопес и Энтони развелись.
В 2017 году Лопес начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях.
15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.
В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана. Официально певица подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.