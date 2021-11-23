"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж

Дженнифер Лопес: Я всегда была романтиком, несмотря ни на что Фото: jlo / Instagram

"Я не знаю. Да, наверное. Ты меня знаешь, я романтик и всегда была романтиком, несмотря ни на что. Я до сих пор верю в счастье и благополучие на все 100%", – ответила Лопес журналистке Today Ходе Котб на вопрос, выйдет ли она когда-нибудь снова замуж.

52-летняя певица подчеркнула, что несмотря на популярность и известность, является таким же человеком, как и окружающие.

"Надо уметь посмеяться над собой и воспринимать все, как есть. Я точно такой же человек, как и все остальные. У меня были взлеты и падения, я делала ошибки, и я действительно горжусь тем, к чему сейчас пришла в своей жизни и кем я являюсь как человек, как мама и как артистка. Так что да, все в порядке, такое переживают все ", – призналась Лопес.