  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео

Мужские роли в картине исполнили колумбийский певец Малума и американский актер Оуэн Уилсон.

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Видео: Universal Pictures / YouTube

Трейлер на украинском языке "Выйду за тебя" опубликован на YouTube-канале компании B&H Film Distribution Company. Отмечается, что в украинских кинотеатрах премьера фильма состоится 10 февраля 2022 года.

"В преддверии свадьбы популярная певица Кэт Валдез узнает, что жених ее предал. Чтобы отомстить бывшему, девушка предлагает жениться незнакомцу из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Справятся ли супруги с вызовами семейной жизни?" – говорится в описании видео.

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Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube