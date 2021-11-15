Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы

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Новые фото Лопес набрали больше 1,7 млн лайков и свыше 12 тыс. комментариев
Новые фото Лопес набрали больше 1,7 млн лайков и свыше 12 тыс. комментариев
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 14 ноября выложила в Instagram два своих новых снимка – портрет крупным планом и фото в полный рост. На втором снимке 52-летняя артистка позирует в легком облегающем платье с обнаженной спиной. На ногах у Лопес босоножки на шпильке.

"Сияние в Вегасе", – подписала снимки Лопес, указав в геолокации, что находится в американском Лас-Вегасе.

Ее пост набрал больше 1,7 млн лайков и свыше 12 тыс. комментариев.

"Мамма миа!" – прокомментировал фото charbelzoecouture.

"Убиваешь нас своей красотой", – призналась beauty eunoia_mari.

"Великолепная", – считает oghenekaroitene.

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Фото: jlo / Instagram

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Теги: Дженнифер Лопес, платье, фигура, певица, ягодицы
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