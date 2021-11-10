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10 ноября, 2021
 
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"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам

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Лопес родила дочь Эмму и сына Макса в 2007 году
Лопес родила дочь Эмму и сына Макса в 2007 году
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 9 ноября разместила в Instagram два фото, на которых она читает сказку на ночь своим детям – дочери Эмме и сыну Максу, когда те были еще маленькими. Публикация отмечена хештегом "кокосы" – именно так Лопес отмечает своих двойняшек в соцсети.

"Скучаю по этим моментам", – написала она под снимками.

В публикации можно увидеть, как дети певицы, одетые в пижамы, борются со сном. Лопес читала им "Сказку о головастике" автора Карен Уоллес. Несколько дней назад детям певицы исполнилось 14 лет.

"Время летит так быстро", – отметила eunoia_mari.

"Милые головы", – написал egt239.

"Ой, малыши-кокосики", – оставила свой коммент kylel_beauty.

Контекст:

Лопес родила сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмму Мэрибел в браке с американским певцом Марком Энтони 7 ноября 2007 года.

Певица родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6.

В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

Теги: дети, Дженнифер Лопес, сказки, певица, хештег
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