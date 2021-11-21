"Она может быть лохматой, как и все мы". В сеть попали фото Лопес без прически и макияжа

Поклонники были удивлены, что Лопес может выглядеть как "обычный человек" Фото: jlo / Instagram

В статье отмечается, что 52-летняя певица и 49-летний актер покинули частный самолет и пересели в машину. Откуда пара прилетела, неизвестно.

Как только фото попали на страничку Just Jared в Instagram, под публикацией появилось больше 20 тыс. лайков, а в комментариях подписчики отметили, что им было непривычно видеть Лопес в таком виде.

"Приятно знать, что она может быть лохматой, как и мы", – написала webepho.

"Я не узнала ее без макияжа", – прокомментировала фото lulu_dalben.

"Она просто выглядит как обычный человек, который только что спустился с самолета, черт возьми", – отметила laurie_march.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared)