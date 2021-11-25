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25 ноября, 2021
 
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Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards

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Для церемонии Дженнифер Лопес выбрала наряд украинского бренда Valery Kovalska
Для церемонии Дженнифер Лопес выбрала наряд украинского бренда Valery Kovalska
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес для выступления на церемонии награждения American Music Awards, которая прошла в ночь на 22 ноября в Лос-Анджелесе, выбрала наряд украинского бренда Valery Kovalska.

Фрагмент выступления 52-летняя певица разместила в своем Instagram-аккаунте. На видео она в черном жакете с белой лентой на талии, надетом поверх полупрозрачного платья.

Украинская версия американского глянцевого журнала Harper's Bazaar указывает, что в нарядах этого бренда в свое время появлялись певицы Pink и Cardi B, а также мать американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска – Мэй Маск.

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Тот самый жакет, в котором выступила Лопес, на сайте украинского бренда. Фото: valerykovalska.com

Контекст:

Бренд Valery Kovalska принадлежит украинскому модельеру Валерии Ковальской. Она долгое время работала стилистом и дизайнером концертных костюмов. Среди ее заказчиков были продюсерский центр певицы Натальи Могилевской, группа Quest Pistols, шоу "Фабрика зірок". Несколько лет назад Ковальская ушла в фешн-индустрию и начала выпускать одежда собственной марки.

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Теги: Дженнифер Лопес, Quest Pistols, Pink, American Music Awards, Мэй Маск, Cardi B, дизайнер, церемония, модельер, одежда
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