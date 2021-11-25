Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards

Фрагмент выступления 52-летняя певица разместила в своем Instagram-аккаунте. На видео она в черном жакете с белой лентой на талии, надетом поверх полупрозрачного платья.

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Украинская версия американского глянцевого журнала Harper's Bazaar указывает, что в нарядах этого бренда в свое время появлялись певицы Pink и Cardi B, а также мать американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска – Мэй Маск.

Тот самый жакет, в котором выступила Лопес, на сайте украинского бренда. Фото: valerykovalska.com