Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021

Группа BTS победила в номинации "Артист года" на American Music Awards 2021 Фото: ЕРА

Победительницей в трех номинациях также стала американская рэп-певица Doja Cat. Она получила награду в номинации "Коллаборация года" за спетую дуэтом с американской R&B-певицей SZA песню Kiss Me More, а также стала лучшей R&B-исполнительницей. Альбом Doja Cat Planet Her назвали лучшим R&B-альбомом.

В номинации "Лучший новый исполнитель" победу одержала американская певица Оливия Родриго. В категории "Лучшее музыкальное видео" победил клип американского рэпера Lil Nas X на песню Montero (all Me By Your Name) – его сняла украинский режиссер Таню Муиньо.

Британский певец Эд Ширан стал лучшим поп-исполнителем, а лучшей поп-исполнительницей стала американская певица Тейлор Свифт. Ее альбом Evermore победил в номинации "Лучший поп-альбом".

Лучшим R&B-исполнителем стал канадский певец The Weeknd, а лучшим рок-исполнителем года стал американский певец Machine Gun Kelly.