Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
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Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер

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Муиньо была номинанткой в трех категориях UK Music Video Awards
Муиньо была номинанткой в трех категориях UK Music Video Awards
Фото: tanumuino / Instagram

Украинский режиссер и клипмейкер Таню Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации "Лучший режиссер". Об этом сообщается 5 ноября на странице организаторов премии в Twitter.

Она была представлена в трех номинациях – кроме категории "лучший режиссер", Муиньо претендовала на победу как автор лучшего международного поп-видео и лучшего соул/R&B-клипа.

Издание Music News отмечает, что Муиньо стала первой женщиной, которая победила в номинации "Лучший режиссер".

Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

13 сентября 2021 года клип, снятый Таню Муиньо на песню Montero (all Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, победил в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021.

Премия UK Music Video Awards была основана в 2008 году в Великобритании. Ее лауреатами становятся британские и зарубежные артисты и клипмейкеры. Церемония награждения проходит ежегодно осенью, а прием заявок начинается в начале августа.

Теги: режиссер, Таню Муиньо, церемония
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