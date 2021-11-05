Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер

Муиньо была номинанткой в трех категориях UK Music Video Awards Фото: tanumuino / Instagram

Она была представлена в трех номинациях – кроме категории "лучший режиссер", Муиньо претендовала на победу как автор лучшего международного поп-видео и лучшего соул/R&B-клипа.

Издание Music News отмечает, что Муиньо стала первой женщиной, которая победила в номинации "Лучший режиссер".