Juro Que. Украинка Таню Муиньо сняла клип для Росалии. Видео
Украинский клипмейкер Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Росалии. Видео исполнительница разместила на своем YouTube-канале. "Не могу поверить! Музыка – это все для меня! А когда ты делаешь коллаборацию с одной из своих любимых исполнительниц, это невероятно! Мечты становятся реальностью" – написала Муиньо в Instagram. По сюжету Росалия навещает в тюрьме своего возлюбленного, роль которого исполнил актер Омар Аюсо, звезда сериала Netflix "Элита".
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