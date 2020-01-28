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28 января, 2020
 
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Juro Que. Украинка Таню Муиньо сняла клип для Росалии. Видео

Украинский клипмейкер Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Росалии. Видео исполнительница разместила на своем YouTube-канале. "Не могу поверить! Музыка – это все для меня! А когда ты делаешь коллаборацию с одной из своих любимых исполнительниц, это невероятно! Мечты становятся реальностью" – написала Муиньо в Instagram. По сюжету Росалия навещает в тюрьме своего возлюбленного, роль которого исполнил актер Омар Аюсо, звезда сериала Netflix "Элита".

 
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Действие ролика происходит в тюрьме
Действие ролика происходит в тюрьме
Скриншот: ROSALÍA / YouTube

видео

Видео: ROSALÍA / YouTube
Теги: видео, клип, Таню Муиньо, Росалия
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