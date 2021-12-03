"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос

Подписчики не только хвалили работу Эпплтона, но и критиковали Фото: chrisappleton1 / Instagram

"Розовый, чтобы мальчики подмигнули. Как вы думаете, что делать с этими розовыми волосами?" – подписал он публикацию.

Подписчики поставили под фото с Лопес больше 70 тыс. лайков, а в комментариях не только хвалили работу стилиста, но и критиковали.

"Ты уже мертв?" – спросила aspyhairextensions.

"Нет, мне это не очень нравится, извини", – написала lacoste_brigitte.

"Я люблю это! Лопес выглядит чертовски молодо", – прокомментировала latinagypsy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Appleton (@chrisappleton1)