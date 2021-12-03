"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос

"Розовый, чтобы мальчики подмигнули. Как вы думаете, что делать с этими розовыми волосами?" – подписал он публикацию.
Подписчики поставили под фото с Лопес больше 70 тыс. лайков, а в комментариях не только хвалили работу стилиста, но и критиковали.
"Ты уже мертв?" – спросила aspyhairextensions.
"Нет, мне это не очень нравится, извини", – написала lacoste_brigitte.
"Я люблю это! Лопес выглядит чертовски молодо", – прокомментировала latinagypsy.
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В списке клиентов Криса Эпплтона значатся такие знаменитости, как американская модель Ким Кардашян, американские певицы Дженнифер Лопес и Кэти Перри, а также британские певицы Рита Ора и Дуа Липа.