Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол

На заглавном фото модель запечатлена на столе в белье и капроновых колготках. На других снимках Кардашян демонстрирует различные модели боди.

Коллекция белья поступит в продажу в ноябре, отмечается в посте. Белье будет представлено на специализированном сайте Fendiskims.com.



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