Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол

На заглавном фото модель запечатлена на столе в белье и капроновых колготках. На других снимках Кардашян демонстрирует различные модели боди.
Коллекция белья поступит в продажу в ноябре, отмечается в посте. Белье будет представлено на специализированном сайте Fendiskims.com.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.
Кардашян основала бренд Skims в 2019 году.