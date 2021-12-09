Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче

Для похода на баскетбол певица выбрала образ "тотал деним", который дополнила черными ботильонами на каблуке и сумкой бренда Coach.
В публикации отмечается, что в какой-то момент в первом ряду рядом с парой был замечен американский баскетболист Леброн Джеймс.
9 декабря фото Лопес и Аффлек попали в Instagram.
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Также в соцсети на одной из фан-страниц певицы оказалось 28-секундное видео, на котором можно рассмотреть, как Лопес сзади обнимает Аффлека, закрывая при этом глаза.
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Аффлек и Лопес объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.