Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче

На протяжении всей игры пара сидела в обнимку и держалась за руки Фото: jlovers.jen / Instagram

Для похода на баскетбол певица выбрала образ "тотал деним", который дополнила черными ботильонами на каблуке и сумкой бренда Coach.

В публикации отмечается, что в какой-то момент в первом ряду рядом с парой был замечен американский баскетболист Леброн Джеймс.

9 декабря фото Лопес и Аффлек попали в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stuck In Vogue * (@stuckinvogue)

Также в соцсети на одной из фан-страниц певицы оказалось 28-секундное видео, на котором можно рассмотреть, как Лопес сзади обнимает Аффлека, закрывая при этом глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от benniferstan (@benniferstan)