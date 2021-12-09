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09 декабря, 2021
 
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Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче

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На протяжении всей игры пара сидела в обнимку и держалась за руки
На протяжении всей игры пара сидела в обнимку и держалась за руки
Фото: jlovers.jen / Instagram

Американский актер Бен Аффлек и американская певица и актриса Дженнифер Лопес 7 декабря были замечены в первом ряду на баскетбольном матче команд "Лейкерс" – "Бостон Селтикс" в Лос-Анджелесе. Об этом 8 декабря сообщил американский таблоид Just Jared. На протяжении всей игры пара сидела в обнимку и держалась за руки.

Для похода на баскетбол певица выбрала образ "тотал деним", который дополнила черными ботильонами на каблуке и сумкой бренда Coach.

В публикации отмечается, что в какой-то момент в первом ряду рядом с парой был замечен американский баскетболист Леброн Джеймс.

9 декабря фото Лопес и Аффлек попали в Instagram.

Также в соцсети на одной из фан-страниц певицы оказалось 28-секундное видео, на котором можно рассмотреть, как Лопес сзади обнимает Аффлека, закрывая при этом глаза.

Контекст:

Аффлек и Лопес объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.

Теги: баскетбол, актер, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, актриса, свидание
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