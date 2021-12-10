Бойфренда Дженнифер Лопес увидели в компании бывшей жены

В публикации отмечается, что 49-летний Аффлек и 49-летняя Гарнер вместе ходили на школьное собрание в одну из школ Санта-Моники в Калифорнии. После собрания они разъехались в разные стороны.
10 декабря снимки с Аффлеком и Гарнер были опубликованы на одной из фан-страниц актера в Instagram.
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Гарнер и Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма "Сорвиголова", вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились.
За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.