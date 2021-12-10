Бойфренда Дженнифер Лопес увидели в компании бывшей жены

В публикации отмечается, что 49-летний Аффлек и 49-летняя Гарнер вместе ходили на школьное собрание в одну из школ Санта-Моники в Калифорнии. После собрания они разъехались в разные стороны.

10 декабря снимки с Аффлеком и Гарнер были опубликованы на одной из фан-страниц актера в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Affleck Everyday (@bendos_everyday)