Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2021
 
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Бойфренда Дженнифер Лопес увидели в компании бывшей жены

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе ходили на школьное собрание
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе ходили на школьное собрание
Фото: ben_affleck_offical / Instagram

Американский актер Бен Аффлек, у которого сейчас роман с американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес, днем 9 декабря попал в объектив камер папарацци в компании бывшей жены – американской актрисы Дженнифер Гарнер. Об этом 10 декабря сообщил американский таблоид Just Jared.

В публикации отмечается, что 49-летний Аффлек и 49-летняя Гарнер вместе ходили на школьное собрание в одну из школ Санта-Моники в Калифорнии. После собрания они разъехались в разные стороны.

10 декабря снимки с Аффлеком и Гарнер были опубликованы на одной из фан-страниц актера в Instagram.

Контекст:

Гарнер и Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма "Сорвиголова", вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились.

За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.

Теги: дети, актер, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, актриса, Дженнифер Гарнер, развод
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