"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе

"Такая счастливая малышка", – оценили фото поклонники.

"Вы сияете, миссис Аффлек", – написали подписчики знаменитости, которая после свадьбы сообщила, что взяла фамилию своего мужа.

Контекст:

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года, в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым.

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года Лопес объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).