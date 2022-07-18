Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
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"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе

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Лопес во второй раз вышла замуж 17 июля
Лопес во второй раз вышла замуж 17 июля
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 18 июля, на следующий день после регистрации брака с американским актером Беном Аффлеком, разместила в сети фото, на котором запечатлена в постели под одеялом.

"Такая счастливая малышка",  оценили фото поклонники.

"Вы сияете, миссис Аффлек", – написали подписчики знаменитости, которая после свадьбы сообщила, что взяла фамилию своего мужа

Контекст:

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года, в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым.

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года Лопес объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила датуспровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).

Теги: свадьба, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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