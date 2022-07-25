Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами

В комментарии к ролику Наталья Кличко обратила внимание на свою прическу, отметив, что является обладательницей вьющихся волос.

"У меня натуральные кудри, и я, как и многие обладательницы кудрявых волос, всегда их выпрямляю. Но иногда, когда мне лень это делать, я ложусь спать с мокрой головой, и вот результат на утро. Моим детям нравятся мои кудряшки", – призналась она.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году.

Замуж за Виталия Кличко она вышла в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев. Ее старшая сестра и мать переехали к ней.