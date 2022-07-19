"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота

"Я люблю это существо. Мой Кот Сэмми уже 12 лет радует меня и дарит мне свою любовь", – написала она.
Кличко перед камерой несколько раз поцеловала животное.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году.
Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев.