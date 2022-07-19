"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота

Жена Кличко: Мой Кот Сэмми уже 12 лет радует меня и дарит мне свою любовь Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Я люблю это существо. Мой Кот Сэмми уже 12 лет радует меня и дарит мне свою любовь", – написала она.

Кличко перед камерой несколько раз поцеловала животное.

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