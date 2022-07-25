"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке

Фотограф снял пару в Новой Каховке на фоне заката во время поцелуя. Резников и Зорий позировали в белых нарядах.

"Мы с любимой еще вернемся на эти закаты. Все будет Украина! Юля, счастлив благодаря твоему правильному ответу "да", – написал он.

Зорий также посвятила пост годовщине их свадьбы, разместив свадебное фото, сделанное два года назад на фоне пункта пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью.

"Следующую годовщину отпразднуем по этому же маршруту, потому что все есть и будет Украина. Алексей ну ты и так все знаешь", – подписала она снимок.