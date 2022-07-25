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25 июля, 2022
 
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"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке

Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: Юля Зорий / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля разместил в Facebook архивное фото, на котором запечатлен во время отдыха на яхте вместе с женой, украинской ведущей Юлий Зорий. Он посвятил публикацию второй годовщине их свадьбы.

Фотограф снял пару в Новой Каховке на фоне заката во время поцелуя. Резников и Зорий позировали в белых нарядах.

"Мы с любимой еще вернемся на эти закаты. Все будет Украина! Юля, счастлив благодаря твоему правильному ответу "да", – написал он. 

https://www.facebook.com/alex.reznikoff/posts/pfbid0NpWhG9dqNHUo6FDWcYUngTPmioyQYQ7Guj94Qsy6tacq43XWBqfvvu8mcycfvHRFl

Зорий также посвятила пост годовщине их свадьбы, разместив свадебное фото, сделанное два года назад на фоне пункта пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью.

"Следующую годовщину отпразднуем по этому же маршруту, потому что все есть и будет Украина. Алексей ну ты и так все знаешь", – подписала она снимок.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MPqiUjJSbRLiFnPh1FtwqqBHK3rNJh5Qc73yyEC1aDXwfsoPCAJySVJ3FjEuWJZgl&id=100003607288791

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года. 

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – она оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Теги: свадьба, Алексей Резников, Новая Каховка, Юлия Зорий
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