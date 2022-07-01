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01 июля, 2022
 
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"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны

Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото предоставлено пресс-службой ICTV

Супруга министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая Юлия Зорий в интервью, которое 1 июля опубликовано на сайте ICTV, заявила, что муж даже во время войны находит возможность передать ей любимые цветы.

"Где бы я ни была, Алексей всегда находит возможность передать мои любимые цветы – тюльпаны или пионы, – рассказала Зорий. – И это не о деньгах или связях, а о желании сделать приятное, напомнить, что он всегда рядом, дать надежду, что этот ад когда-нибудь закончится, и мы попробуем жить дальше по-новому. Эти букеты для меня – как глоток свежего воздуха и вера в то, что жизнь и любовь обязательно победят".

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – она оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Теги: ICTV, Алексей Резников, война России против Украины, семья, Юлия Зорий
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