Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.

Жена Павлика Репяхова: Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других людей, знали, что они за это могут ответить Фото: repyahovakate / Instagram

В постановлении не указаны фамилии истца и ответчика, но номер производства 755/20491/21 совпадает с номером, под которым было зарегистрировано повторное исковое обращение Репяховой в суд.

В решении суда говорится, что Созаева должна будет возместить Репяховой моральный ущерб в размере 8 тыс. грн и покрыть судебные издержки, которые составили 3 178 грн. Кроме того, она может оспорить решение суда в течение 30 дней.

В исковом обращении Репяховой говорится, что изначально она оценила моральный ущерб в 50 тыс. грн.

Репяхова также разместила скриншот этого постановления в Instagram Stories.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

"Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других людей, знали, что они за это могут ответить", – прокомментировала Репяхова решение суда.