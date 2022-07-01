Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.

В постановлении не указаны фамилии истца и ответчика, но номер производства 755/20491/21 совпадает с номером, под которым было зарегистрировано повторное исковое обращение Репяховой в суд.
В решении суда говорится, что Созаева должна будет возместить Репяховой моральный ущерб в размере 8 тыс. грн и покрыть судебные издержки, которые составили 3 178 грн. Кроме того, она может оспорить решение суда в течение 30 дней.
В исковом обращении Репяховой говорится, что изначально она оценила моральный ущерб в 50 тыс. грн.
Репяхова также разместила скриншот этого постановления в Instagram Stories.
"Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других людей, знали, что они за это могут ответить", – прокомментировала Репяхова решение суда.
25 ноября 2021 года Репяхова заявила, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. Она не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов на страницы своих рекламодаталей, но в тот же день Созаева заявила, что непричастна к этому. Бывшая жена Павлика также назвала на камеру Репяхову "тварью" – сейчас ее страница и сам ролик удалены.
26 ноября Репяхова заявила, что подаст на Созаеву в суд из-за публичных оскорблений в свой адрес, а 7 декабря обратилась с иском в Днепровский суд Киева. 16 декабря стало известно, что иск Репяховой был отклонен, так как он частично оформлен на русском языке и не соответствует установленным законом правилам, после чего жена Павлика обратилась в суд с повторным иском.