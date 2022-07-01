Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2022
 
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Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жена Павлика Репяхова: Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других людей, знали, что они за это могут ответить
Жена Павлика Репяхова: Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других людей, знали, что они за это могут ответить
Фото: repyahovakate / Instagram

Днепровский суд Киева частично удовлетворил иск четвертой жены и концертного директора украинского певца Виктора Павлика, блогера Екатерины Репяховой против его бывшей жены, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства. Соответствующее определение было принято 28 июня и обнародовано в Едином реестре судебных решений 30 июня.

В постановлении не указаны фамилии истца и ответчика, но номер производства 755/20491/21 совпадает с номером, под которым было зарегистрировано повторное исковое обращение Репяховой в суд.

В решении суда говорится, что Созаева должна будет возместить Репяховой моральный ущерб в размере 8 тыс. грн и покрыть судебные издержки, которые составили 3 178 грн. Кроме того, она может оспорить решение суда в течение 30 дней.

В исковом обращении Репяховой говорится, что изначально она оценила моральный ущерб в 50 тыс. грн. 

Репяхова также разместила скриншот этого постановления в Instagram Stories.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

"Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других людей, знали, что они за это могут ответить", – прокомментировала Репяхова решение суда.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

25 ноября 2021 года Репяхова заявила, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. Она не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов на страницы своих рекламодаталей, но в тот же день Созаева заявила, что непричастна к этому. Бывшая жена Павлика также назвала на камеру Репяхову "тварью" – сейчас ее страница и сам ролик удалены.

26 ноября Репяхова заявила, что подаст на Созаеву в суд из-за публичных оскорблений в свой адрес, а 7 декабря обратилась с иском в Днепровский суд Киева. 16 декабря стало известно, что иск Репяховой был отклонентак как он частично оформлен на русском языке и не соответствует установленным законом правилам, после чего жена Павлика обратилась в суд с повторным иском. 

Теги: скандал, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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