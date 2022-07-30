  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео

Песню "Скандал" на русском языке Тина Кароль презентовала в феврале 2021 года Фото: tina_karol / Instagram

Певица сняла ролик в курятнике, повторяя позы и движения из клипа Тины Кароль на эту песню.

ВИДЕО

Видео: Тіна Кароль / YouTube

"Снимаю эту рубрику для поддержки перехода украинцев с русского на родной. И чтобы показать, что хиты могут и будут звучать на украинском", – прокомментировала видео артистка.

"Тина в шоке?" – отреагировали в сети.

"Вы крутая. Такой креатив бомбезный. Спасибо за творчество", – написали фолловеры.

Тина Кароль пока что не отреагировала на ремикс в исполнении Цибульской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)