  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео

Певица сняла ролик в курятнике, повторяя позы и движения из клипа Тины Кароль на эту песню.
"Снимаю эту рубрику для поддержки перехода украинцев с русского на родной. И чтобы показать, что хиты могут и будут звучать на украинском", – прокомментировала видео артистка.
"Тина в шоке?" – отреагировали в сети.
"Вы крутая. Такой креатив бомбезный. Спасибо за творчество", – написали фолловеры.
Тина Кароль пока что не отреагировала на ремикс в исполнении Цибульской.
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Это вторая русскоязычная песня из репертуара украинских артистов, которую Цибульская перевела на украинский язык.
Ранее она показала, как звучит на украинском языке хит украинской артистки Насти Каменских "Красное вино". Каменских не отреагировала на публикацию.
Песню "Скандал" на русском языке Тина Кароль презентовала в феврале 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка заявила, что выступающие за границей с благотворительными концертами украинские коллеги не должны петь на русском языке.