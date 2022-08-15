"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео

"Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело", – подписала ролик артистка.
На видео ведущий, объявляя выступление артистки, представил ее Татьяной Либерман, певицей из Ивано-Франковска.
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги. Всегда была модной и стильной", – отреагировали в сети.
Обсуждая ролик, поклонники Тины Кароль предположили, что на видео ей примерно 13–14 лет.
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Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.