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15 августа, 2022
 
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"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео

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Тина Кароль: Мечта всегда побеждает
Тина Кароль: Мечта всегда побеждает 
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 15 августа опубликовала в Instagram архивное видео, на котором запечатлена во время выступления на сцене.

"Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело", – подписала ролик артистка.

На видео ведущий, объявляя выступление артистки, представил ее Татьяной Либерман, певицей из Ивано-Франковска.

"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги. Всегда была модной и стильной", – отреагировали в сети.

Обсуждая ролик, поклонники Тины Кароль предположили, что на видео ей примерно 13–14 лет.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. 

В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: видео, Тина Кароль, певица
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