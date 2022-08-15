"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео

"Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело", – подписала ролик артистка.

На видео ведущий, объявляя выступление артистки, представил ее Татьяной Либерман, певицей из Ивано-Франковска.

"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги. Всегда была модной и стильной", – отреагировали в сети.

Обсуждая ролик, поклонники Тины Кароль предположили, что на видео ей примерно 13–14 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)