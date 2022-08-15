Бульвар Шоубиз
 
15 августа, 2022
 
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"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео

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Лопес летом 2022 года вышла замуж за Аффлека
Лопес летом 2022 года вышла замуж за Аффлека
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 14 августа на странице своего косметического бренда в Instagram разместила видео, в котором запечатлена в банном полотенце с мокрыми волосами.

Актриса позировала перед зеркалом, демонстрируя, как наносит крем на лицо перед сном.

Подписчики знаменитости обратили внимание на то, что она говорила в ролике тихим голосом, а под конец и вовсе перешла на шепот. Они предположили, что таким образом Лопес старалась не разбудить своего мужа – американского актера Бена Аффлека.

"Такая милая, она не хочет будить Бена. Хочу проснуться такой же красивой, как она", – прокомментировали ролик подписчики.

"Бен спал?"  поинтересовались в сети.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, актриса
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