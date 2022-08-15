"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео

Актриса позировала перед зеркалом, демонстрируя, как наносит крем на лицо перед сном.

Подписчики знаменитости обратили внимание на то, что она говорила в ролике тихим голосом, а под конец и вовсе перешла на шепот. Они предположили, что таким образом Лопес старалась не разбудить своего мужа – американского актера Бена Аффлека.

"Такая милая, она не хочет будить Бена. Хочу проснуться такой же красивой, как она", – прокомментировали ролик подписчики.

"Бен спал?" – поинтересовались в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)