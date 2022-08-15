"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео

Актриса позировала перед зеркалом, демонстрируя, как наносит крем на лицо перед сном.
Подписчики знаменитости обратили внимание на то, что она говорила в ролике тихим голосом, а под конец и вовсе перешла на шепот. Они предположили, что таким образом Лопес старалась не разбудить своего мужа – американского актера Бена Аффлека.
"Такая милая, она не хочет будить Бена. Хочу проснуться такой же красивой, как она", – прокомментировали ролик подписчики.
"Бен спал?" – поинтересовались в сети.
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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.