Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей

В анонсе отмечается, что, кроме показа моделей, в программе предусмотрена автограф-сессия с Мейхер.
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13 августа Мейхер стала главной героиней "завтрака со звездой". Стоимость билета на мероприятие с ее присутствием составила €35.
"Завтрак со звездой! Уникальная возможность встретиться с Надей Мейхер – певицей, актрисой и дизайнером лично. Только 13 августа 2022 в Штутгарте", – написано в анонсе.
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Мейхер поделилась в Instagram Stories снимками, которые были сделаны во время этих мероприятий.
Певица не давала анонсов этих мероприятий ни на своей странице в Instagram, ни на странице своего бренда.
В 2000 году Мейхер дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из коллектива Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
В 2014 году Мейхер вышла замуж за гендиректора российской компании Melon Fashion Group Михаила Уржумцева. У пары две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).
У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.
После нападения РФ Мейхер выступила в поддержку Украины. Она писала в Instagram, что занимается волонтерской деятельностью.
Отношения с Уржумцевым, который живет и работает в РФ, Мейхер не комментирует.