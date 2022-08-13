Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2022
 
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Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей

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Стоимость билета на мероприятие с участием Мейхер составила &euro;35
Стоимость билета на мероприятие с участием Мейхер составила €35
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица и дизайнер Надежда Мейхер 12 августа устроила показ своей коллекции в немецком городе Штутгарт. Об этом сообщается на странице в Instagram расположенного в Германии бутика, в стенах которого проходил модный показ.

В анонсе отмечается, что, кроме показа моделей, в программе предусмотрена автограф-сессия с Мейхер.

13 августа Мейхер стала главной героиней "завтрака со звездой". Стоимость билета на мероприятие с ее присутствием составила 35.

"Завтрак со звездой! Уникальная возможность встретиться с Надей Мейхер  певицей, актрисой и дизайнером лично. Только 13 августа 2022 в Штутгарте", – написано в анонсе.

Мейхер поделилась в Instagram Stories снимками, которые были сделаны во время этих мероприятий.

Скриншот: nadyameiher / Instagram
Скриншот: nadyameiher / Instagram

Певица не давала анонсов этих мероприятий ни на своей странице в Instagram, ни на странице своего бренда.

Скриншот: nadyameiher / Instagram
Скриншот: nadyameiher / Instagram

Контекст:

В 2000 году Мейхер дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из коллектива Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

В 2014 году Мейхер вышла замуж за гендиректора российской компании Melon Fashion Group Михаила Уржумцева. У пары две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

После нападения РФ Мейхер выступила в поддержку Украины. Она писала в Instagram, что занимается волонтерской деятельностью.

Отношения с Уржумцевым, который живет и работает в РФ, Мейхер не комментирует.

Теги: Германия, Надежда Мейхер, певица, дизайнер, показ
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