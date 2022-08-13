Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей

Стоимость билета на мероприятие с участием Мейхер составила €35 Фото: nadyameiher / Instagram

В анонсе отмечается, что, кроме показа моделей, в программе предусмотрена автограф-сессия с Мейхер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FASHION BOUTIQUE * (@divina.marina)

13 августа Мейхер стала главной героиней "завтрака со звездой". Стоимость билета на мероприятие с ее присутствием составила €35.

"Завтрак со звездой! Уникальная возможность встретиться с Надей Мейхер – певицей, актрисой и дизайнером лично. Только 13 августа 2022 в Штутгарте", – написано в анонсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FASHION BOUTIQUE * (@divina.marina)

Мейхер поделилась в Instagram Stories снимками, которые были сделаны во время этих мероприятий.

Скриншот: nadyameiher / Instagram

Певица не давала анонсов этих мероприятий ни на своей странице в Instagram, ни на странице своего бренда.

Скриншот: nadyameiher / Instagram