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13 августа, 2022
 
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Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет

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Меладзе не делал публичных антивоенных заявлений после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Меладзе не делал публичных антивоенных заявлений после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: meladzemusic / Instagram

Украинский продюсер Владимир Бебешко стал участником нового эпизода "Культурна оборона", который 11 августа вышел на YouTube-канале STAND UP Battle Club.

Во время общения ведущие попросили Бебешко прокомментировать позицию его коллеги, украинского продюсера Константина Меладзе, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину исчез из публично пространства. 

"Какая у него сейчас позиция относительно войны?" – спросили ведущие шоу. 

"Нормальная, он в Италии живет", – ответил Бебешко. 

"Сбежал?" – уточнили ведущие.

"Не надо так грубо: "сбежал". Выехал, – подчеркнул Бебешко. – Понимаете, он грузин. Имеет право жить там, где захочет". 

ВИДЕО
Видео: STAND UP Battle Club / YouTube
Контекст:

Константин Меладзе родился в 1963 году в Батуми (Грузинская ССР). Он является продюсером украинской группы "ВИА Гра".

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, на странице его продюсерского центра в Instagram был опубликован черный квадрат. Сам Меладзе не делал публичных заявлений, осуждающих политику президента РФ Владимира Путина и российскую агрессию против Украины.

Теги: Италия, война России против Украины, Константин Меладзе, Владимир Бебешко
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