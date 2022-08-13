  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии

Во время общения с 65-летним Бебешко ведущие спросили у продюсера о 75-летней украинской певице Софии Ротару, которой он записывал один из ее альбомов.
"Вы сотрудничали с Софией Ротару. Расскажите: что она сейчас?" – спросили у Бебешко.
"С Софией Михайловной Ротару, простите. Она уже бабка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее – поверьте мне, там такая пенсия! Вам бы такую пенсию – вы бы тут не сидели и не парились", – заявил Бебешко.
Ранее продюсер говорил, что его пенсия составляет 1800 грн.
Ротару родилась в 1947 году в Украине.
После 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналов.
28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины?" – добавила она.
7 августа певица сообщила в Instagram, что помогает семьям украинских военных.