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13 августа, 2022
 
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Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии

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Ротару родилась в 1947 году
Ротару родилась в 1947 году
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинский продюсер Владимир Бебешко стал участником нового эпизода "Культурна оборона", который 11 августа вышел на YouTube-канале STAND UP Battle Club.

Во время общения с 65-летним Бебешко ведущие спросили у продюсера о 75-летней украинской певице Софии Ротару, которой он записывал один из ее альбомов.

"Вы сотрудничали с Софией Ротару. Расскажите: что она сейчас?" – спросили у Бебешко.

"С Софией Михайловной Ротару, простите. Она уже бабка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее – поверьте мне, там такая пенсия! Вам бы такую пенсию – вы бы тут не сидели и не парились", – заявил Бебешко.

Ранее продюсер говорил, что его пенсия составляет 1800 грн.

ВИДЕО
Видео: STAND UP Battle Club / YouTube
Контекст:

Ротару родилась в 1947 году в Украине.

После 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналов. 

28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины?" – добавила она.

7 августа певица сообщила в Instagram, что помогает семьям украинских военных.

Теги: София Ротару, Владимир Бебешко, пенсия
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