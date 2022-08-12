"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины

Зал отреагировал на слова Билык овациями, а Порывай, которая пришла на концерт в наряде цвета украинского флага, – смехом Фото: Ірина Білик / Facebook

"Моя волшебная. Несмотря на то, что ваш зять оказался говном..." – обратилась к Порывай Билык, подразумевая мужа Наташи Королевой, российского стриптизера Тарзана, который поддержал российскую агрессию против Украины.

Зал отреагировал на слова Билык овациями, а Порывай, которая пришла на концерт в наряде цвета украинского флага, – смехом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram